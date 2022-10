Mattarella: la tutela del risparmio è una priorità nazionale

Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al vertice dell'associazione Acri, Francesco Profumo, conferma l'importanza delle azioni volte all'inclusione finanziaria come strumento per il contrasto delle marginalità economiche e sociali aggravate prima dalla pandemia e attualmente dagli effetti della guerra russa in Ucraina.



Il Capo dello Stato ha ribadito il ruolo cardinale adempiuto dal settore istituzionale delle fondazioni bancarie, istituite 32 anni fa dalla Legge Amato e oggetto del molto seguito e apprezzato Manuale di navigazione redatto per Nino Aragno dal professor Beppe Ghisolfi, pioniere dell'educazione finanziaria e rappresentante italiano nel consiglio di amministrazione del gruppo mondiale delle casse di risparmio - WSBI.



La nostra Costituzione prevede due capisaldi: la tutela del risparmio, inteso come assetto patrimoniale frutto dell'attività lavorativa e produttiva da valorizzare in programmi di reinvestimento nella stessa economia reale; e la difesa della dignità dei redditi a partire da salari e pensioni, troppo spesso ricondotti a livelli al di sotto della soglia di compatibilità con il dettato dei Padri costituenti.



Sergio Mattarella ha sottolineato il contributo, non solo monetario ma qualitativo, apportato dalle fondazioni di origine bancaria al conseguimento degli obiettivi di attenuazione degli impatti sociali negativi causati dalla crisi prima pandemica e poi inflazionistica, causata dallo shock bellico, contributo espressivo di una funzione sussidiaria che non si sostituisce a quella svolta in via primaria dalle istituzioni pubbliche.



La sfida più che mai attuale e futura rimane il contrasto alle vecchie e nuove povertà, inclusa quella educativa che, come ha evidenziato il Presidente della Repubblica, causa divari sociali e di opportunità oramai intollerabili. In tal senso, l'inclusione finanziaria è un obiettivo che non deve essere trascurato per accrescere nei consumatori e nei risparmiatori la consapevolezza e la cognizione dei rischi e delle opportunità offerte dal mercato dei capitali e dalle proposte di accantonamento e investimento per concorrere alla ripartenza della crescita del Paese.

Le banche e gli altri operatori finanziari - ha concluso Mattarella - attuano un insieme di attività strategiche per aumentare il livello di resilienza di famiglie e aziende e per offrire un clima positivo e una rete di sicurezza che assieme determinano la merce oggi più preziosa: la fiducia.



Il Presidente della Repubblica, di recente in missione anche nei Balcani occidentali in Albania e Nord Macedonia, ha richiamato le forze politiche e governative di ieri e di oggi sull'urgenza della cooperazione adriatica e mediterranea nel settore energetico per contrastare la tendenza al rincaro delle bollette, definito inaccettabile e insostenibile, e per concretizzare il principio della solidarietà europea contro gli alti prezzi speculativi.