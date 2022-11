Valdieri: tutto pronto per la festa delle leve

Sabato 5 novembre, in occasione dei festeggiamenti di San Martino, Santo Patrono di Valdieri, si svolgerà la Festa delle Leve.



Primo appuntamento alle ore 17:00 per la leva del 2004 alla quale, nella Sala Consiliare, verrà consegnata dall’Amministrazione Comunale una Copia della Costituzione Italiana.



A seguire, alle ore 18:00 Santa Messa, Processione con la statua di San Martino e sfilata delle leve accompagnati dalla Banda Musicale di Chiusa Pesio.



I festeggiamenti proseguiranno presso il Ristorante Ruota Due di Andonno. Per aderire alla cena è necessaria la prenotazione (posti limitati).