Cuneo: installati i semafori 'intelligenti' in corso IV Novembre e Alcide De Gasperi

Verranno ufficialmente attivati a metà novembre i semafori intelligenti recentemente installati a Cuneo, in corso IV Novembre davanti all'istituto 'Grandis' e in corso Alcide De Gasperi davanti all'ITIS.



L'installazione è avvenuta martedì 2 novembre, dopo un ritardo di qualche mese dall'appalto dei lavori causato principalmente dalle conseguenze del caro prezzi. I due semafori - oltre a possedere il sistema di chiamata per i pedoni - hanno la possibilità di rilevare in tempo reale la velocità dei mezzi in transito sui due corsi e il passaggio con il rosso. La prima delle due modalità, previa autorizzazione dalla Prefettura, deve avvenire però solo in presenza di vigili urbani.



Il costo totale dell'intervento sui due corsi è di 207.000 euro, di cui 75.000 di appalto e 132.000 per acquisto impianti e macchinari.