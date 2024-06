Torino, imputato nel primo processo per inquinamento anche l'ex sindaco di Cuneo

E' andata in scena martedì 18 giugno la prima udienza del cosiddetto "Processo Smog", che ha visto l'ammissione come parte civile del Comitato Torino Respira, che ha dato inizio all'indagine, al quale si sono uniti Greenpeace Italia e ISDE-Associazione Italiana Medici per l’Ambiente.

Sono state respinte alcune questioni preliminari prospettate dalle difese degli imputati (tra i quali figurano gli ex sindaci di Torino Piero Fassino e Chiara Appendino, oltre all'ex presidente della Regione Sergio Chiamparino e all'assesspre regionale all'Ambiente, nonché ex sindaco di Cuneo Alberto Valmaggia, tutti accusati di inquinamento ambientale) e il giudice ha convocato una nuova udienza per il 4 luglio alle ore 15 per consentire alle parti di esporre le proprie posizioni e decidere o meno se proseguire il processo.

Accusati anche gli assessori Alberto Unia, Stefania Giannuzzi, Enzo Lavolta e Matteo Marnati. Questa mattina l'udienza pre-dibattimentale

Primo processo del genere in Italia

Gli imputati sono accusati di non avere adottato misure efficaci per evitare il continuo sforamento dei limiti di concentrazione degli inquinanti nell’aria stabiliti dalla legge, sforamenti che hanno determinato, secondo i consulenti tecnici della Procura della Repubblica, oltre mille morti premature e numerosi ricoveri ospedalieri. Si tratta del primo processo penale in Italia di questo genere, nel quale viene contestato agli amministratori degli enti pubblici territoriali il reato di inquinamento ambientale colposo, che il legislatore ha introdotto nel 2015 per una più incisiva tutela dell’ambiente.

"Siamo soddisfatti di come si è svolta l'udienza di oggi, e confidiamo che nell'udienza del 4 luglio il giudice decida di proseguire il processo" ha dichiarato Roberto Mezzalama, presidente del Comitato Torino Respira.