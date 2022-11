Si ricercano operai meccanici e elettrotecnici per manutenzioni carrelli elevatori

L’azienda Vaudagna Carrelli srl, concessionario unico ed esclusivo per STILL di tutta la provincia di Cuneo, ricerca personale da inserire nel proprio organico a tempo pieno, previa formazione ed affiancamento con mansioni di meccanico ed elettrotecnico in officina o per manutenzioni presso clienti in Cuneo e provincia.

Si richiede patente B.

Sede di lavoro: Cuneo

Inviare il curriculum vitae a: l.perazzolo@vaudagnacarrelli.com o telefonare al numero 0171-261312 dalle 8:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì.