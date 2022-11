"Fare squadra per realizzare un reparto di dialisi all'ospedale di Mondovì"

Riceviamo e pubblichiamo.

Gentilissimo Direttore,

sono diverse le persone che in questi mesi mi hanno interessato per porre l’attenzione su un tema specifico, di particolare importanza e cioè la mancanza di una struttura adibita alla dialisi presso l’Ospedale di Mondovì.

Oggi le cure per i pazienti sottoposti alla dialisi vengono somministrate nell’ospedale di Ceva, unico punto di riferimento per il territorio monregalese.

La realizzazione di un reparto dialisi presso il Nostro Ospedale sarebbe possibile poiché il nosocomio dispone di spazi ad oggi inutilizzati, i quali potrebbero essere impiegati per la predisposizione di una struttura dedicata a quella parte della medicina.

Inoltre, la disponibilità di un “secondo reparto dialisi” per il territorio monregalese consentirebbe di alleggerire e suddividere il carico di lavoro con l’Ospedale di Ceva, il quale non deve intendersi “depotenziato”, ma semplicemente si vuole inserire un servizio volto a diminuire i tempi di attesa per i malati, implementando quindi la medicina territoriale.

Un reparto dialisi presso l’Ospedale di Mondovì consentirebbe anche ai pazienti che vorrebbero visitare la nostra Città per turismo di poterlo fare, poiché esisterebbe un presidio nel nostro territorio, dotato di una struttura specifica per le loro necessità e consentirebbe Loro di potersi spostare tranquillamente e di usufruire delle cure necessarie.

Esiste la possibilità di poter collaborare in raccordo con l’Ospedale di Ceva e di aumentare e di migliorare un servizio sanitario di medicina territoriale, consentendo al malato di potersi spostare con maggiori garanzie.

Che cosa serve per raggiungere questo importante obiettivo? Il “coraggio” da parte degli Enti preposti per poter “vincere” questa “scommessa” e delle risorse economiche.

Ritengo necessario che ci debba essere un dialogo tra la dirigenza A.S.L., la dirigenza dell’Ospedale di Mondovì ed il Comune di Mondovì, per esaminare la possibilità di poter contemplare nel loro piano di lavoro una struttura del genere.

Contestualmente servono dei contributi finanziari e qui, faccio appello alla Regione Piemonte, invitando la mia parte politica a prendere contatti con gli Enti sopra indicati e a verificare se esiste la possibilità di elargire un contributo economico per un progetto si ambizioso ma necessario. Sono certo di trovare degli interlocutori disponibili e concreti. E’ una sfida importante, soprattutto in questo momento economico difficile, che però il Piemonte, l’ A.S.L., la Provincia di Cuneo e la Città di Mondovì, manifestando disponibilità nella collaborazione, possono e devono vincere… insieme per il bene del malato.

Giampiero Geom. Caramello,

coordinatore cittadino di Forza Italia Mondovì