"7 minuti" torna in scena a Mondovì con la compagnia del teatro Marenco

Dopo il grande successo riscosso la scorsa primavera, “7 minuti”, lo spettacolo di Stefano Massini allestito dalla Compagnia Teatro Marenco di Ceva, torna in scena per la stagione 2022-23. Si riparte il 30 novembre a grande richiesta a Mondovì, dove lo scorso maggio la rappresentazione aveva registrato il tutto esaurito.

Le undici interpreti (Maria Amato, Giulia Bertolino, Sofia Astegiano, Lilia Scagnoli, Olga Bertolino, Sara Bertini, Veronica Devalle, Loredana Dumbrava, Angioletta Giovana, Irma Gastaldi e Giuditta Aimo), per la regia di Aldo Viora, coinvolgono il pubblico in maniera incalzante nel dilemma apparentemente semplice cui loro, delegate sindacali di una fabbrica tessile in crisi, sono chiamate a dover rispondere accettando o meno l’ambigua proposta dei nuovi padroni dell’azienda. Ciascuna porta il proprio vissuto, la propria personalità, le proprie convinzioni, sperando di persuadere le altre della bontà delle proprie tesi e tentando disperatamente di reagire alla paura del futuro: un gioco al massacro, in cui si alternano forti tensioni e improbabili momenti di risate amare.

Lo spettacolo, tratto da un episodio realmente accaduto in una fabbrica francese, si rivela di una attualità sconcertante. Il 30 novembre andrà in scena alle ore 21, sempre presso il Cinema Teatro Dino Bertola di Mondovì. Sono disponibili biglietti in prevendita presso l’agenzia Assicuraci (Gruppo Gastaldi) in via Manessero 3 (Tel.017442383) o presso il botteghino della Sala Bertola (017447898) nelle serate di proiezione, partire da giovedì 10 novembre.