Rinnovato il consiglio direttivo della Proloco di Ceresole d'Alba

La Pro Loco di Ceresole d’Alba ha rinnovato recentemente il consiglio direttivo, riconfermando nel ruolo di presidente il trentenne Daniele Fogliato e nelle cariche principali Cristina Chiapello (vicepresidente), Davide Lavagno (segretario) e Fabio Nota (tesoriere).

In totale fanno parte del nuovo consiglio, in carica per i prossimi due anni, 15 persone, con un’età media assai bassa e dunque garanzia di intraprendenza e buona volontà del sodalizio. Molti gli impegni in previsione, a cominciare da domenica 20 novembre, giorno in cui è in programma il Pranzo del Ringraziamento nel salone del Mubatt: la Pro Loco si occuperà del servizio, in una consolidata tradizione contadina che contempla in questi periodi di minor lavoro agricolo, la voglia di fare comunità e ritrovarsi insieme.

Nel periodo natalizio saranno organizzati il Natale in Piazza e vari divertimenti per i più piccoli, mentre per il 2023 sono confermati gli eventi legati al carnevale e alla Festa di San Giovanni, nei giorni a cavallo della prima domenica di settembre.

Naturalmente la Pro Loco ceresolese parteciperà ai principali momenti della vita del paese, sempre a disposizione con entusiasmo a collaborare alla buona riuscita delle iniziative che verranno: lo spirito giovane che la anima è un buon auspicio senz’altro