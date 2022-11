Trasferta in Liguria per Anioc Bra, Fossano e Saluzzo a inaugurare la statua di Pertini

Una giornata di festa e di emozioni quella di domenica 6 novembre a Stella (Savona), per l’inaugurazione della statua che celebra Sandro Pertini, l’indimenticato settimo presidente della Repubblica Italiana, dal 1978 al 1985.

La scultura bronzea, ad opera dell’artista Pietro Marchese, rappresenta l’ex Capo dello Stato a grandezza naturale come memoria per tutte le generazioni. Pertini è lì, davanti alla sua casa (ora allestita a museo), seduto, con la sua iconica pipa ed i suoi occhiali per un pensiero, un ricordo ed una foto, nello stile di tante statue moderne che puntano proprio ad avvicinare alle giovani leve i personaggi che hanno fatto la storia.