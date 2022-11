A Ormea un'escursione gratuita ai castagneti e ai campi di erbe aromatiche

Una giornata per seguire e capire i lavori nel bosco con la Cooperativa Agricola di comunità "La Volpe e il Mirtillo" e con la guida escursionistica Marina Caramellino: un’esperienza outdoor in cui, oltre al piacere della camminata fra i boschi nella loro piena veste autunnale circondati dalle piante aromatiche, si avrà la possibilità di scoprire i segreti della coltivazione della castagna, fondamentale frutto della tradizione millenaria dell’Alta Val Tanaro. L'escursione gratuita con visita ai castagneti e ai campi di erbe aromatiche avverrà nella zona di Maranzani, sopra Santa Libera, in frazione Eca-Nasagò. Il cammino proseguirà sino a Carià e Albra, per circa 8 chilometri di lunghezza con 400 metri di dislivello complessivo.

Necessario l’equipaggiamento da trekking: scarpe con buona suola, bastoncini, abbigliamento a cipolla e borraccia d’acqua. Per chi li possiede, consigliati un paio di guanti da lavoro. Per informazioni e prenotazioni contattare la guida escursionistica Marina Caramellino al 337 1066940, oppure via mail a marina.caramellino@gmail.com.