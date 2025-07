Vicoforte, approvate le scadenze di pagamento per la TARI

La Giunta Comunale ha deliberato le scadenze per il pagamento della TARI – Tariffa Rifiuti - per l’anno 2025. Le innovazioni normative in materia hanno reso necessario approfondire alcuni aspetti della nuova componente di tariffazione, definita “bonus sociale”, che avevano comportato anche da parte di ARERA, l’Autorità competente in materia di tributi, di prorogare le scadenze di approvazione delle tariffe stesse.

La bollettazione ai contribuenti prevederà quindi due rate con scadenze 16 ottobre e 16 dicembre 2025; sarà possibile anche pagare in unica soluzione entro il 16 ottobre 2025. La spedizione delle bollette sarà effettuata dopo la pausa estiva.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio, infatti ha introdotto il “bonus sociale” demandando ad ARERA le modalità attuative di tale agevolazione a favore degli utenti in condizioni economiche disagiate che saranno quindi individuati secondo i criteri definiti da detta Autorità e non dal Comune.