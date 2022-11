Bra, inaugurata con successo la mostra Entroterra

È stata inaugurata sabato scorso 5 novembre al Fondaco di Bra la mostra Entroterra. Importanti gli autori e le opere esposte: Paolo Pallara e Maurizio Pilò, testimoni e originali interpreti della bellezza del paesaggio, “forma” costituzionalmente tutelata.

“Abbiamo trascorso un sabato pomeriggio particolare, in uno stimolante intreccio di paesaggio-pittura-parola”, ha commentato Silvana Peira, studiosa e tenace divulgatrice di arte contemporanea.

Il critico e storico dell’arte Claudio Cerritelli ed i pittori stessi aiutavano i presenti a “leggere” i quadri, illuminando le loro emozioni e riflessioni suscitate da due artisti che “fanno paesaggio” in modo moderno e contemporaneo: un paesaggio vissuto e conosciuto attraverso l’intuizione e i sensi (sinestesie fisico-spirituali), evocato e sognato, immaginato e inventato; dunque, trasformato, disgregato e ricostruito, rimontato visivamente con ispirazioni e tecniche pittoriche diverse, nella tensione di percepire e rappresentare i messaggi nascosti, simbolici della natura “negli oscuri presentimenti della sua perduta identità”, ma nella ferma speranza di trovare un varco: la bellezza, bene comune.

In conclusione, le parole dell’assessore alla cultura di Bra, Fabio Bailo, a sottolineare l’importanza dell’associazione Il Fondaco che, sotto l’ispirazione e la costanza della sua presidente Silvana Peira, negli spazi di via Cuneo, diffonde sensibilità, consapevolezza e cultura, organizzando prestigiose mostre di arte contemporanea, presentazione di libri, incontri con autori, laboratori creativi, iniziative per la conoscenza del patrimonio storico-artistico del territorio.