Bra, doppia benemerenza per il Cavaliere Stefano Milanesio, delegato intercomunale dell’Anioc

Due diplomi d’onore, inviati dalla Federazione Mondiale delle Associazioni Vigili del Fuoco Volontari, sono giunti a Bra in segno di “Riconoscimento - recitano le pergamene - per l’opera sociale e di dedizione al dovere svolta al servizio della comunità”.

A proporre la doppia benemerenza è stato il Cavaliere di Gran Croce, Gino Gronchi (nipote del compianto Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi), delegato per le Nazioni Europee della Federazione Mondiale delle Associazioni Vigili del Fuoco Volontari, la F.W.V.F.A. - Tokyo - ONU - New York.

Il primo diploma, che porta pure la firma del delegato regionale dell’Anioc, Cavaliere di Gran Croce, Carlo Varni , è stato concesso in occasione del 7° meeting provinciale degli insigniti onorificenze cavalleresche e decorati e del 2° meeting intercomunale di Bra, entrambi andati in scena il 16 ottobre scorso.

Il secondo diploma, che premia la militanza negli Alpini del Cavaliere Stefano Milanesio, è stato sottoscritto a Vigevano, in occasione della beatificazione di Teresio Olivelli , martire, alpino patriota, partigiano durante la Seconda Guerra Mondiale, insignito di medaglia d’oro al valor militare alla memoria, morto nel 1945 in un campo di prigionia in Germania.

Una bella soddisfazione per il delegato braidese, da sempre impeccabile testimone dei valori dell’Anioc. Il Cavalier Milanesio è molto attivo nel tessuto sociale braidese, dove si riverbera il suo forte impegno per far conoscere l’Associazione sul territorio. Una presenza, quella dell’Anioc, resa anche tangibile a Bra dal monumento in piazza XX Settembre, posto a memoria dei più alti valori che gli insigniti di onorificenze cavalleresche sono chiamati ogni giorno a testimoniare.