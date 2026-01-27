Oltre un milione di euro per Marene: nel 2025 finanziamenti record per servizi, scuola e cittadinanza

Più di un milione e centomila euro, provenienti dalla partecipazione a bandi ordinari e da contributi straordinari, sono arrivati a Marene nel corso del 2025 a sostegno di iniziative e progetti a beneficio della comunità.

Tra i principali finanziamenti ottenuti figurano i fondi Pnrr destinati alla digitalizzazione (79.800 euro) e alla realizzazione dell’asilo nido (480 mila euro dal Ministero dell’Istruzione), ai quali si aggiungono 250 mila euro della Fondazione CrTorino per il cofinanziamento della struttura. Sempre in ambito infrastrutturale, ammontano a 245 mila euro i fondi Fsc per la ristrutturazione di Palazzo Galvagno.

Importanti risorse sono state destinate anche a progetti educativi, sociali e culturali.

La Fondazione CrCuneo ha contribuito con 12 mila euro al progetto di doposcuola ‘Non solo compiti’, che nell’anno scolastico 2025-2026 ha registrato circa 60 iscrizioni tra scuola primaria e secondaria di primo grado, affiancando allo studio uno sportello di ascolto psicologico dedicato ai ragazzi delle medie. Dalla stessa fondazione sono arrivati 7 mila euro per ‘Playa Marenita’, evento musicale che promuove la partecipazione giovanile e che nell’edizione 2025 ha superato le 5 mila presenze, e 4 mila euro per ‘L’Estate continua’, progetto sportivo e ricreativo che ha coinvolto bambini dai 3 agli 11 anni durante i mesi estivi.

La Fondazione CrSavigliano ha sostenuto il progetto ‘Sicurezza attiva’ con 7 mila euro, consentendo la formazione di circa 50 volontari in ambito di primo soccorso, Blsd e prevenzione incendi, oltre all’acquisto di due nuovi defibrillatori installati presso il centro sportivo Don Avataneo e l’area di Palazzo Galvagno.

Altri 7mila euro sono stati destinati ai centri estivi, che nel 2025 hanno coinvolto complessivamente oltre 220 bambini e ragazzi, con particolare attenzione all’inclusione e al supporto dei minori con disabilità.

Sul fronte delle politiche giovanili e della promozione del territorio, la Regione Piemonte ha assegnato 8 mila euro al progetto “Piemonte per i giovani” e 27.800 euro a supporto delle manifestazioni locali. Dal Ministero dello Sport sono invece arrivati 50 mila euro per il progetto ‘Bici in Comune’, realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio.

Non manca l’attenzione alla solidarietà: per l’acquisto dell’auto solidale, servizio attivo da marzo 2025 per il trasporto verso presidi sanitari e centri diurni, la Bcc di Cherasco e la Cassa di Risparmio di Savigliano hanno contribuito con 5mila euro ciascuna. Nel corso dell’anno sono stati effettuati centinaia di trasporti e acquistate nuove attrezzature per garantire maggiore sicurezza alle persone con disabilità.

"Questo traguardo – affermano il sindaco Alberto Deninotti - conferma la validità del metodo di lavoro adottato e rappresenta per noi una base solida su cui continuare a costruire sviluppo, servizi e nuove opportunità.

Il quadro complessivo dei contributi ottenuti nel 2025 evidenzia il lavoro svolto dalla nostra amministrazione e dall’assessorato ai Bandi guidato da Alessandra Testa. Siamo riusciti a intercettare risorse per una cifra complessiva molto elevata, un risultato frutto della qualità dei progetti presentati, della capacità di individuare e cogliere le opportunità di finanziamento, dell’impegno costante degli uffici e della solidità delle relazioni costruite nel tempo con fondazioni, enti e istituti bancari.

I contributi ottenuti – conclude Denotti - ci hanno consentito di sostenere interventi strategici in ambito educativo, sociale, culturale, sportivo e infrastrutturale, generando ricadute concrete e durature per la comunità. Questo traguardo conferma la validità del metodo di lavoro adottato e rappresenta per noi una base solida su cui continuare a costruire sviluppo, servizi e nuove opportunità per il nostro Comune”.