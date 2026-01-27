Pericolo valanghe 4-Forte sulle Alpi Marittime e Liguri

Le abbondanti nevicate attese tra stasera e domani mattina, accompagnate da vento moderato con raffiche anche forti dai quadranti meridionali, formeranno pericolosi accumuli di neve ventata, soprattutto in quota, già distaccabili anche da un singolo sciatore. In alcuni punti le valanghe potranno raggiungere grandi dimensioni.

Secondo quanto comunica Arpa Piemonte, gli apporti più significativi sono attesi tra le Alpi Marittime e Liguri, con 40-50 cm di neve fresca, mentre sui restanti settori alpini si prevedono 15-25 cm.

La quota neve calerà nella notte: possibili 10-15 cm sulle pianure cuneesi, Langhe e basso Astigiano, debole nevischio sulla collina torinese. Il Centro Funzionale ha emesso allerta gialla per neve sul basso Piemonte, con possibili disagi alla viabilità.

Mercoledì verrà quindi raggiunto per le valanghe il grado di pericolo 4-Forte sui settori meridionali e occidentali (Alpi Liguri, Marittime e Cozie) in quota; sui settori nordoccidentali e settentrionali (Alpi Graie, Pennine e Lepontine) il grado di pericolo 3-Marcato.

Le escursioni con gli sci e le racchette da neve, così come le discese fuori pista richiedono molta esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe e la massima cautela. Oltre il limite del bosco la situazione valanghiva è molto critica.