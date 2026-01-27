A Canale torna il talent letterario regionale "Incipit Offresi": sfida a colpi di incipit in biblioteca

Una proposta creativa, quella che giunge dalle parti della biblioteca civica Prof. Pietro Cauda di Canale: che, a distanza di tre anni da quando ospitò la prima data storica di tutta la provincia di Cuneo, si prepara ad ospitare una tappa della grande competizione letteraria nazionale “Incipit Offresi”. Si tratta dell'11ª edizione di un'iniziativa ormai popolare, ideata e promosso dalla “Fondazione Ecm - Biblioteca Archimede di Settimo Torinese” in sinergia con Regione Piemonte: ed è il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori. La formula è quella di un “format a tappe” e “dal vivo”.

La Capitale del Pesco, quindi, si è candidata con successo per una delle date in calendario: per quella che si presenta come una vera e propria sfida giocata a colpi di “incipit letterari” all’interno di biblioteche e luoghi vari di cultura.

Come funzionerà? Semplice: i concorrenti si sfideranno a coppie, al cospetto del pubblico in sala che, armato di palette, ascolterà la lettura di un inizio di romanzo, racconto o saggio. Ognuno avrà un minuto di tempo per proporre il proprio incipit: e poi, nel secondo turno di ogni tappa, i match tra i vincitori delle eliminatorie si ripeteranno, stavolta con 30 secondi a disposizione per mettersi di fronte giudizio di una giuria di esperti, editori e critici più che qualificata, per un premio dedicato alla memoria di Eugenio Pintore, che in vita fu responsabile del Settore Biblioteche, Archivi e Istituzioni culturali per la Regione Piemonte.

Chi otterrà più voti potrà partecipare alla gara di ballottaggio. I primi classificati di ogni tappa e gli eventuali ripescaggi potranno accedere alle semifinali per giocarsi la possibilità di approdare alla finale, in programma a giugno. A condurre gli incontri, veri e propri spettacoli di intrattenimento, ci saranno momenti di teatro e musica dal vivo, in una cornice in cui cultura e divertimento procedono a braccetto: chi si ricorda dell'esordio nel 2023 lo può confermare decisamente.

Come spiegano i responsabili di “Incipit Offresi”, «il concorso ha, come principale obiettivo, non quello di premiare il romanzo inedito migliore, ma quello di scovare nuovi talenti. In sette anni, l'evento ha scoperto più di 60 nuovi autori, pubblicato 70 libri e coinvolto più di 10mila persone, 30 case editrici e più di 50 biblioteche e centri culturali».

Una precisazione: «La partecipazione a 'Incipit Offresi' è gratuita e aperta agli scrittori, esordienti e non, maggiorenni, di tutte le nazionalità. I candidati dovranno presentare le prime righe della propria opera: l’“incipit”, appunto, un massimo di mille battute con le quali catturare l’attenzione dei lettori e una descrizione dei contenuti dell’opera. L’“incipit” deve essere inedito e la gara si svolgerà in lingua italiana».

Per iscriversi, sarà sufficiente portarsi sul sito www.incipitoffresi.it e scegliere la tappa canalese, che si terrà alle 18 del prossimo giovedì 19 febbraio.

Per ulteriori dettagli, si potrà peraltro chiamare la direzione della biblioteca roerina al 338/1651105 .

