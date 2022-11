"I problemi di Cuneo centro si stanno allargando all'intera città: serve risposta seria della giunta"

L’assemblea del comitato di quartiere Cuneo centro tenutasi nella serata di ieri (martedì 8 novembre), con la partecipazione dell’intera giunta comunale, ha raccolto anche i capigruppo delle anime del consiglio comunale.



Proprio tra i banchi della sala del consiglio le tematiche di sicurezza, degrado e marginalità del quartiere hanno trovato posto negli ultimi anni; nei primi cento giorni della nuova consigliatura Cuneo centro è stata oggetto di dibattito in più occasioni, portato all’attenzione dell’amministrazione dalle segnalazioni dei gruppi di minoranza. Così come nell’incontro di ieri sera, le cui voci di alcuni capigruppo si sono unite a quelle dei residenti e dei commercianti.



“Mi pare paradossale essere chiamati, come amministrazione comunale, a farci dire cose che già dovremmo conoscere a menadito – ha detto ‘Beppe’ Lauria in uno dei suoi interventi - . Queste stesse tematiche sono state avanzate più volte nei consigli comunali degli ultimi anni. Speravo però ci fosse una maggiore partecipazione dei residenti, e non posso non rilevare con curiosità il fatto che la stessa persona che viene convocata per rispondere a istanze di questo tipo è anche il candidato sindaco che ha preso la maggioranza dei voti nel quartiere”.



Anche Ugo Sturlese ha preso la parola, sottolineando la necessità di accorpare l’attività delle forze dell’ordine a interventi di tipo sociale: “Serve organizzare gli interventi in una maniera organica che permetta di conferire ai cittadini una percezione sicura e quotidiana di quel che sta accadendo nel quartiere. Difficile e complicato, certo, ma sempre più doveroso”. Il consigliere di Cuneo per i Beni Comuni ha anche richiesto ufficialmente un incontro specifico con la cittadinanza sulla tematica della tossicodipendenza. Il comitato di quartiere si è preso l’impegno di organizzarlo quanto prima.



Tra gli interventi più accalorati dei consiglieri di minoranza quello di Giancarlo Boselli, che ha descritto la realtà del quartiere come “una situazione molto grave che si sta allargando”: “Se il resto della città pensa che sia ancora contenibile al quadrilatero, con il passare del tempo è sempre più chiaro che non sarà così”.



Il capogruppo degli Indipendenti si è scagliato senza particolari sorprese contro la giunta comunale, ricordando la questione della richiesta del consiglio comunale aperto ai residenti del quartiere: “Gli interventi della polizia Locale non sono aumentati grazie all’attenzione del sindaco ma a quella dei residenti e alla loro costante attenzione durante i fatti di cronaca – ha detto - . Mancano però interventi nelle ore e nei contesti più seri, ma non per colpa delle forze dell’ordine ma la leadership del Comune”.