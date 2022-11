“Sono l’addetto del gas”: il pensionato che fregò il truffatore ritira la querela

Ha deciso di ritirare la querela e sul punto il giudice si pronuncerà nella prossima udienza fissata per il 18 gennaio. Questo, quanto avvenuto nell’udienza celebratasi stamane a carico di J.C., un ventiduenne residente in Lombardia, che nel 2021 tentò di truffare un pensionato di Chiusa Pesio spacciandosi per un addetto del gas.

Come aveva raccontato in tribunale a Cuneo la persona offesa, che riuscì a sventare il raggiro chiamando i Carabinieri, il giovane quella mattina gli suonò il campanello, dicendogli che avrebbe dovuto controllare l’impianto del gas: “Non lo avevo mai visto prima -aveva riferito il chiusano-. Aveva un cartellino con il nome. Mi ha detto che il nuovo dispositivo da installare, obbligatorio per legge, costava 320 euro ma, che siccome sono pensionato, mi avrebbe fatto uno sconto di 30 euro. Poi ho scoperto che online costava 19 euro. Mia moglie ha tirato fuori 50 euro, io ho preso tempo: sono salito di sopra facendo finta di prendere altri soldi e ho chiamato subito i Carabinieri. Quando sono arrivato il ragazzo è sbiancato: ha strappato anche il contratto che mi aveva fatto firmare poco prima”.