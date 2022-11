L''Associazione Panificatori incontra le associazioni di categoria del territorio cuneese

Nella giornata di martedì 8 Novembre, presso il Filatoio di Caraglio, l’Associazione Autonoma Panificatori della Provincia di Cuneo, ha incontrato alcune Associazioni di categoria del territorio che hanno prontamente risposto alla richiesta d’incontro urgente voluta e cercata dal Presidente Piero Rigucci.

Un bel parterre di panificatori presenti all’incontro che hanno ascoltato i pareri dei vari rappresentanti.

Per la Cna Cuneo il Direttore Patrizia Dalmasso, per l’Associazione Commercianti Albesi il rappresentante Edoardo Accossato, per Confartigianato imprese il vice presidente Michele Quaglia ed il funzionario Nicola Dutto, per la Ascom di Fossano il Presidente Giancarlo Fruttero ed il Direttore Paolo Germiniasi e per la Ascom di Bra il Direttore Luigi Barbero.

Piero Rigucci, ha ringraziato le sigle presenti che hanno accolto l’appello di collaborazione ed unione in un momento così difficile che colpisce tutti i settori.

Il Presidente dell’Autonoma ritiene importante muoversi con una certa urgenza per affrontare i rincari. Un’unica voce forte e determinata ha sicuramente più peso di singole e sporadiche iniziative.

Il parere degli altri rappresentanti di categoria è allineato a quello dei panificatori, la decisione comune è quella di aspettare l’imminente uscita del decreto per valutare un’azione unitaria, sicuramente, in prima battuta, un documento firmato da tutti e presentato ai parlamentari del territorio.

Una bella atmosfera quella che si è respirata durante questo primo incontro, armonia e voglia di collaborare insieme, per il bene delle attività lavorative messe sempre più in ginocchio e con il rischio concreto di abbassare per sempre, tante, troppe, serrande!