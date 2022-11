A Narzole c'è la 211ª Fiera Napoleonica: due weekend di eventi e proposte da gustare

Per la sua 211ª edizione , la tradizionale "Fiera Napoleonica" di Narzole raddoppia gli appuntamenti. Saranno due, infatti, i fine settimana che il paese dedicherà alla manifestazione per avvicinarsi e poi immergersi appieno nell'atmosfera della storica sagra dedicata ai porri, ai puciu e alla cögnà.

Si inizia oggi, venerdì 11 novembre, con l'apericena su prenotazione (Silvia, 392/5800499) previsto alle 19 presso l'area fieristica di piazza Giovanni Paolo II, seguito alle 21.30 dal “Napoleon sound party” (alle consolle Leogiomb, Gianlud2b Marcy, MC Tuse voice; ingresso gratuito).

Nel pomeriggio di sabato 12, l'Associazione Tartufai di Narzole porterà i bambini delle scuole primarie nel mondo della ricerca del famoso fungo ipogeo: al termine è prevista l'inaugurazione della casetta sistemata dall'associazione nelle rive a ridosso della tartufaia comunale (ore 16).

Alla sera, alle 19.30, è in programma la polentata (necessaria la prenotazione presso Luca Giachino, 348/233.93.74), in collaborazione con il Gruppo Alpini accompagnata dal ballo liscio con l'orchestra "Alex e la sua band".

Domenica 13 alle 11,15 presso il teatro l'Associazione Agricoltori organizza la tradizionale "Festa del ringraziamento" con la consegna dei premi di "fedeltà alla terra". Nel pomeriggio, dalle 15, spazio a bambini e ragazzi a cura di Oratorio e Proloco con giochi e merenda tutti insieme.

Il cuore degli appuntamenti "storici" è concentrato nel fine settimana successivo.

Dopo la serata di venerdì 18 novembre, dedicata alla discoteca anni 60/70/80 con il gruppo “No way” (ingresso gratuito), sabato 19 si parte con la fiera zootecnica: dalle 8.30 gli allevatori esporranno in piazza Giovanni Paolo II i loro migliori capi di bestiame in vista della premiazione, prevista alle 11. Per tutta la giornata si svolgeranno laboratori didattici per bambini sotto l'ala di Palazzo Balocco, previa prenotazione.

Alle 16.30 il Consorzio della cögnà premierà i lavori migliori del concorso dedicato e che diventeranno le nuove etichette sui vasetti mentre alle 18.30, presso il Teatro dell'Asilo, è in programma la consegna del ventesimo "Napoleone d'oro" a cura dell'Amministrazione comunale.

Alla sera nuovo appuntamento tra cibo e musica sotto la struttura coperta: "Sette salse per sette tagli" è la proposta per la cena a base di bollito misto, accompagnato da salse della tradizione (su prenotazione; Luca Giachino, 348/233.93.74 o in Comune allo 0173/77.003); ad allietare il convivio, le musiche dell'orchestra "Maria Ravera". Durante la serata si terrà la premiazione del concorso delle vetrine napoleoniche.

La Fiera vera e propria entra in scena domenica 20: per tutta la giornata il grande mercato si snoderà per le vie del paese, con le esibizioni itineranti degli sbandieratori di Alba, della filarmonica di Narzole e del gruppo musicale "sóciu dla bira" mentre nel padiglione coperto, oltre agli stand, Narzole20 offrirà la possibilità divertirsi con i balli occitani con i “Quba libre”. La tradizione non mancherà anche nelle proposte per il palato: caldarroste e vin brulé in piazza Giovanni Paolo Il, preparati dagli Alpini; trippa, tumin del mel con cögnà, torta della fiera e caffè napoleonico nel padiglione fieristico, a cura della Proloco, che tra il resto offrirà servizio bar per tutta la durata della manifestazione.

Per informazioni e prenotazioni:

Comune di Narzole 0173/77003

Via whatsapp e telefono

Cristiano 335/330.385

Luca 348/23.39.374