Borgo diVino a Neive: da venerdì tre giorni di cultura ed enogastronomia

Arriva a Neive la terza tappa di Borgo diVino in tour, rassegna enologica itinerante tra i Borghi più belli d’Italia organizzato da Valica S.p.a, MarTech company, leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia. L’iniziativa è promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” ed è patrocinata dall’Associazione Nazionale Città del Vino.

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio il centro storico di Neive sarà teatro del terzo appuntamento del tour itinerante tra “I Borghi più belli d’Italia”, dedicato alle eccellenze vitivinicole locali e nazionali. Terra di grandi vini, Neive è uno dei quattro Comuni titolati a produrre Barbaresco DOCG, il più elegante dei vini a base Nebbiolo, assieme ai Comuni di Barbaresco, Treiso e Alba ed è noto anche come “il Borgo dei 4 vini” per le sue 4 punte di diamante: Barbaresco, Barbera, Dolcetto e Moscato. Nella tre giorni dedicata al buon bere, i visitatori avranno la possibilità di vivere e ammirare il suo fascino grazie a un’esperienza immersiva nel vino, nella cultura locale e nella bellezza.

In via Cocito a Neive, si snoderà un percorso di degustazione con circa 30 cantine locali e altre provenienti da diverse regioni italiane come Veneto, Molise, Calabria e Sicilia. Un percorso lungo 100 etichette che sarà arricchito da diversi eventi correlati per vivere al meglio il fascino di questo luogo.

Come funziona l’evento

Borgo diVino in tour si svolgerà in via Cocito:

- Venerdì 10 maggio dalle 18.00 alle 23.00

- Sabato 11 maggio dalle 12.00 alle 23.00

- Domenica 12 maggio dalle 12.00 alle 22.00

L’evento è aperto a tutti; i visitatori che vorranno degustare potranno acquistare un voucher al costo di €18 comprensivo di 8 assaggi di vino e kit degustazione. Assieme al voucher verrà consegnato un kit composto da sacchetta e calice degustazione. È possibile acquistare il ticket per le degustazioni sul sito www.borgodivino.it/neive oppure direttamente in loco.

I profumi e i gusti saranno protagonisti anche in un’area gastronomica dove il pubblico potrà deliziarsi con piatti della tradizione locale, tra bergera, agnolotti al plin e il brasato, che potranno essere acquistati direttamente sul posto.

Un’area dell’evento sarà inoltre dedicata alle specialità gastronomiche dei Borghi più belli d’Italia.