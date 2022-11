Borgo San Dalmazzo: dopo i controlli torna utilizzabile il plesso 'Don Luciano'

L’amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo comunica che si sono conclusi nella giornata di ieri (sabato 12 novembre) i lavori della messa in sicurezza dei locali della primaria del plesso Don Luciano.



L’evento è stato causato dal fenomeno dello “sfondellamento” delle pignatte della soletta in laterocemento del soffitto di un’aula. Si è prontamente provveduto a richiedere l’intervento dell’Ing. Perron per le necessarie verifiche tecniche.



L’Ingegnere ha fatto un primo sopralluogo già nella mattina e nel pomeriggio ha provveduto a eseguire un completo e più esaustivo controllo di tutte le strutture dell’edificio scolastico in ogni sua singola porzione. A seguito del controllo ha individuato tutte le potenziali criticità di distacco della soletta del soffitto del piano primo ed inoltre ha accertato che i restanti piani (pavimenti di piano rialzato e piano primo) erano stati realizzati con diversa tecnologia costruttiva, nello specifico solaio a predalles, e che pertanto non sono sensibili intrinsecamente al problema dello “sfondellamento”.



Personale incaricato e comunale ha provveduto a eliminare tutti i punti di possibile distacco delle pignatte e a seguito di detti interventi l’Ing. Perron, avendo seguito tutte le lavorazioni e controllato puntualmente l’efficacia di ogni intervento, ha accertato l’assenza di ogni ulteriore criticità dichiarando che “il plesso scolastico è stato messo in sicurezza e che è permesso l’utilizzo in sicurezza di tutte le strutture”.



Preso atto della suddetta dichiarazione, su richiesta e in accordo con la Dirigente Scolastica, la Sindaca ha provveduto a disporre la sospensione dell’attività didattica della scuola primaria plesso Don Luciano nella giornata del 14 novembre 2022, considerata la necessità di ottemperare alle misure di pulizia, sanificazione straordinaria e allestimento degli spazi per la ripresa delle attività didattiche.



L’Amministrazione Comunale desidera ringraziare l’Ufficio Tecnico e la Squadra Tecnica, l’Ing. Perron, le ditte Giraudo Alessandro e Alpeff, i Presidenti e i volontari della AIB e della CRI e la Ditta Merlo per la pronta disponibilità e per il prezioso lavoro svolto.