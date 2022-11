Mondovì, il Comune lancia il bando per i contributi del sostegno alla locazione

E’ stato indetto il Bando per l’attribuzione di contributi del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazione in locazione 2022, dal Comune di Mondovì in qualità di Capo-fila dell’ambito territoriale n.24, di cui fanno parte i seguenti Comuni: Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Bonvicino, Briaglia, Carrù, Cigliè, Clavesana, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Magliano Alpi, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Morozzo, Niella Tanaro, Pamparato, Piozzo, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de’Baldi, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte e Villanova Mondovì.



Le domande potranno essere presentante dal 14 novembre al 30 dicembre dai cittadini residenti in uno dei Comuni sopra indicati e titolari di un contratto di locazione, per l’anno 2022, esclusivamente ad uso abitativo regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000.



E’ richiesta l’attestazione ISEE 2022 inferiore a € 21.752,42 e alla voce “Somma dei redditi dei componenti del nucleo” un valore massimo di € 25.000.



Ulteriori requisiti, previsti dalla Regione Piemonte, sono indicati nel Bando disponibile sul sito internet di ogni Comune appartenente all’ambito territoriale n.24.



La domanda dovrà essere corredata da una serie di documenti tra cui il contratto di affitto e le copie delle ricevute di pagamento del canone 2022.



La domanda dovrà essere presentata direttamente al Comune di residenza con le modalità indicate nel bando.



Ai cittadini monregalesi è richiesto l’invio della domanda esclusivamente on-line collegandosi direttamente A QUESTO LINK e autenticandosi con SPID o CIE.