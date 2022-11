Violenza di genere sul posto di lavoro, un convegno online

Martedi 22 novembre dalle ore 16.30 alle 19 è in programma un Webinar online (https://bit.ly/3s2HISl) sul tema "Violenze, molestie, discriminazioni sul luogo di lavoro basate sul genere", in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro la donna. L’evento è organizzato da Asl CN1 e Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo ed è rivolto alla popolazione per promuovere un’accurata informazione e sensibilizzare sul fenomeno, sugli strumenti e i servizi presenti.

Interviene la Consigliera di Parità Provinciale. Per informazioni: openday@ospedale.cuneo.it

A cura di AO S. Croce e Carle di Cuneo e ASL CN1





Il programma

16.30-16.50 Apertura dei lavori e saluti - Referenti AO e ASL CN1- Dr.ssa Monica Serra e Dr.ssa Federica Moroni

16.50-17.10 Violenze, molestie e discriminazioni sul luogo di lavoro: inquadramento dei fenomeni e questioni definitorie - Dr.ssa Giuseppina Seppini

17.10-17.30 Violenza e molestie sul luogo di lavoro: un problema crescente per gravità e diffusione. Dati ISTAT - Dr.ssa Monica Serra

17.30-17.50 Le conseguenze psicologiche dell'essere Mal-Trattate Dr.ssa Maura Anfossi

17.50-18.10 Presentazione di un caso clinico a cura dell'equipe multiprofessionale dell'ASL CN1 - dr.ssa F. Moroni (sostituto dr. R. Gavatorta); -dr.ssa I. Alasia (sostituito dr.ssa L. Francione); -dr.ssa F. Banchi (sostituta dr.ssa I. Gastaudo)

18.10 -18.30 “Consigliera di parità: ruolo e competenze” Avv. Monica Beltramo

18.30- 19.00 Dibattito finale e conclusione