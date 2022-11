Cuneo centro, Boselli commenta i dati (e presenta i suoi dubbi) sul progetto 'La Boa'

Entrati in possesso della documentazione ufficiale sulle attività - e i risultati - del progetto La Boa i membri del gruppo consigliare cuneese degli Indipendenti si apprestano a informare la cittadinanza con una conferenza stampa in programma sabato 19 novembre, alle 11, nella sede del gruppo stesso in via Meucci.

Gli Indipendenti e il loro capogruppo Giancarlo Boselli - da parecchio tempo attenti alle tematiche della sicurezza e del degrado nel quartiere - hanno sempre guardato con profonda sfiducia alle attività comprese nel progetto, ritenendole inutili ed eccessivamente costose: da questa posizione, la richiesta di accedere ai dati che verranno presentati in commissione.

Boselli e Paolo Armellini - secondo esponente del gruppo in consiglio comunale - hanno anche partecipato all'assemblea del quartiere Cuneo centro tenutasi la scorsa settimana al cinema Monviso. Occasione, per il comitato, i residenti e gli esercenti, di incontrare direttamente la sindaca Patrizia Manassero e i membri della giunta e del consiglio comunale; palpabile è stata, nel corso dell'incontro, la sensazione di frustrazione e di abbandono percepita dai presenti (nonostante le risposte degli amministratori).