Gianna Gancia ricorda Vittorio Vallario Gancia: "Un uomo che ha portato il Made in Italy nel mondo"

Oggi abbiamo dato l'ultimo saluto a Vittorio Vallarino Gancia, un uomo di grande umanità che è stato un maestro, un imprenditore di successo mondiale e una guida nel mondo del vino, capace di innovare e trasmettere un sapere come pochi altri.

Un uomo e un imprenditore che ha vissuto una vita piena, portando in alto il nome del suo e del nostro territorio nell'Italia e nel mondo, contribuendo a fare delle nostre colline delle Langhe, del Monferrato e del Roero un patrimonio mondiale dell'Unesco. Riposa in pace, "dottor Vittorio".



Lo afferma l’onorevole Gianna Gancia, Europarlamentare della Lega.