Pallapugno, ecco le squadre di Serie A, B e C1 per il 2023

Il Consiglio federale della Fipap ha deliberato la composizione dei campionati di Serie A, B e C1 per il 2023.

In Serie A saranno dieci le formazioni al via: Albese, Araldica Castagnole Lanze, Bormidese, Canalese, Ceva, Cortemilia, Imperiese, San Biagio, Subalcuneo e Virtus Langhe.

In Serie B non ci saranno Merlese e Don Dagnino, che ripartiranno dalla Serie C1. Erano così quattro i posti a disposizione per arrivare a quota 12: Alta Langa, Benese, Gottasecca, Monticellese, Pieve di Teco, Pro Paschese, Ricca, Speb ed entrano Augusto Manzo, Amici del Castello, Neivese e Prodeo.

Dodici la squadre anche in Serie C1: Albese, Araldica Castagnole Lanze, Bormidese, Bubbio, Caraglio, Centro Incontri, Don Dagnino, Gottasecca, Imperiese, Merlese, Pieve di Teco e Valle Bormida.