Alla Soms di Racconigi va in scena la commedia “Carini ma un po’ nevrotici”

Venerdì 25 novembre, alle ore 21, la compagnia In Palcoscenico presenta alla Soms di Racconigi la commedia “Carini ma un po’ nevrotici”, un testo divertente ed enigmatico nato dalla penna di Aldo Nicolaj.

Il progetto è realizzato in collaborazione con l'UniTre del Comune di Racconigi e l’associazione Progetto Cantoregi. Nello spettacolo, diretto da Luca Serra Busnengo, reciteranno Aldo Nano e il racconigese Federico Scarpino, due attori di grande talento e generosità.

Il costo per assistere alla rappresentazione è di 10 euro per il biglietto intero e 8 euro per quello ridotto. Gli iscritti all’UniTre di Racconigi riceveranno uno sconto.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0172-85336 oppure al 338-2500662.

“Carini ma un po’ nevrotici”

Era una notte buia e tempestosa…cosi cominciano tante storie thriller e anche questa inizia così.

La vita ci riserva spesso incontri speciali, inaspettati dai quali scaturiscono sempre situazioni intriganti, ambigue e talvolta anche divertenti. Questo è ancora più vero se a incontrarsi sono due personaggi che celano il loro passato sotto una cortina di mistero e un pizzico di schizofrenia, o meglio di un po’ di nevrosi, ma poca poca, senza esagerare….forse. Come andrà a finire questo incontro pazzerello?



In Palcoscenico

La compagnia In Palcoscenico nasce nel 2007 con l’obiettivo di sostenere la GIGLIO Onlus, che da 16 anni offre alle famiglie dei bambini in ospedale un alloggio gratuito da utilizzare fino alle dimissioni.

Collaborano con l’associazione attori, registi e tecnici provenienti da diverse formazioni – Teatranzartedrama, Tangram Teatro, Scuola Teatro Baretti di Torino.

Oltre a Carini ma un po’ nevrotici, l’associazione dalla sua nascita ad oggi ha portato in scena numerosi spettacoli: Rumori fuoriscena, Spirito allegro, Flauto Magico, Taxi a due piazze, Le allegri comari di Windsor, I due gemelli veneziani, La locandiera e Striature(Art), per un totale di circa 140 repliche soprattutto nei teatri del Piemonte.