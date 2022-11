Si inaugura la nuova Porta di Valle di Saluzzo e delle Terre del Monviso

Era stato annunciato dal sindaco Mauro Calderoni dallo scranno del Consiglio comunale: venerdì 25 novembre dalle 14,30 gli addetti ai lavori del settore ricettivo e della ristorazione sono stati invitati all’open day per scoprire e conoscere i locali della nuova Porta di Valle delle Terre del Monviso, ricavata dal restauro e dalla riqualificazione dell’ex ala mercatale di piazza Buttini.

Ristoratori, baristi, albergatori visiteranno i locali e potranno confrontarsi con i progettisti e con i responsabili del cantiere, in vista del nuovo bando per l’assegnazione della gestione che sarà pubblicato dal Comune di Saluzzo nei prossimi mesi.

L’obiettivo è trovare un gestore che faccia “vivere” la Porta di Valle delle Terre del Monviso come una “vetrina” per far conoscere e gustare le tipicità dell’enogastronomia del Saluzzese.

Come previsto fin dalla prima ipotesi progettuale, nella parte della struttura che si affaccia su via Savigliano è stata ricavata la nuova sede dell’Ufficio turistico Iat del Comune di Saluzzo, affidato alla gestione della tour operator Raffaella Giordano con Insite tours. Ad inizio settimana è stato effettuato il trasloco e da giovedì 17 novembre lo sportello di informazioni ha riaperto nella “nuova

casa”.

L’inaugurazione ufficiale dell’Ufficio turistico, una delle due anime della Porta di Valle delle Terre del Monviso insieme al ristorante e bottega enogastronomica, sarà inaugurato ufficialmente venerdì 2 dicembre alle 11.

Dopo il trasloco, domani (giovedì 17 novembre) l'Ufficio turistico riapre con l'orario invernale 10-13 e 14-17, tutte le settimane da giovedì a domenica, fino al 30 novembre.

"Il trasferimento è solo la prima tappa - dice l'assessore al Turismo Andrea Momberto - di un percorso che, con il futuro inserimento dell'operatore "food", doterà Saluzzo e il territorio di una porta di accesso con potenzialità fino ad oggi ancora inespresse. Un salto di qualità importante dal quale ci aspettiamo buoni risultati”.