A Barge sei incontri gratuiti per migliorare la gestione della salute cronica

L'ASL CN1, nell’ambito del Piano Locale Cronicità organizza a Barge, con la collaborazione del Comune, alcuni seminari condotti da infermieri formati con un programma proveniente all'Università di Stanford volti a promuovere il benessere e guadagnare salute.

Il programma prevede sei incontri della durata di due ore e mezza alla settimana completamente gratuiti. Le sessioni sono molto interattive e partecipative.

Il programma è stato sviluppato per persone con problemi di salute cronici e loro familiari. Gli argomenti includono: gestire le nostre situazioni di malattia, stabilire obiettivi realizzabili, cercare soluzioni ai problemi, cercare supporto e collaborazione da altri, superare i disagi in maniera pratica, gestire i sintomi e lo stress, lavorare in collaborazione con i professionisti sanitari, mangiare in modo sano, fare esercizio fisico in modo sicuro, gestire i farmaci.

I partecipanti apprenderanno a gestire le proprie cure, affrontare il dolore e le situazioni di stanchezza, far fronte a sentimenti di tristezza, mangiare in modo sano, parlare con la famiglia, gli amici, gli operatori sanitari, fare esercizio fisico in modo sicuro, gestire i farmaci, rilassarsi ed apprezzare la vita.

In tutti i casi l’iscrizione, gratuita, è obbligatoria (massimo 20 iscritti) e si richiede, salvo imprevisti, di partecipare a tutti gli incontri.

I seminari si terranno presso la Biblioteca Michele Ginotta di Barge in via Monviso nei giorni 14-21 e 28 aprile 2026; 5, 12 e 19 maggio con orario dalle 14:30 alle 17:00. Info: 0175/215314-16







