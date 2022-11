Il dott. Luca Simondi inaugura a San Defendente di Cervasca il nuovo studio fisioterapico FISIOPOINT

Il dott. Luca Simondi si laurea a Torino nel 2014 e dopo 2 anni di lavoro presso alcuni centri riabilitativi del capoluogo piemontese, si avvicina a casa prestando i suoi servizi a Boves presso la clinica riabilitativa Stella del Mattino. Da subito abbina e inizia un nuovo percorso lavorativo da libero professionista presso il suo studio a Boves.

“… Quest'anno ho maturato l'idea di dedicare tutto il mio tempo alla libera professione e di trasferire lo studio a San Defendente di Cervasca in quanto, abitandoci da circa 3 anni, ho notato come la zona fosse sprovvista di un servizio di fisioterapia nelle immediate vicinanze” ci racconta il dott. Luca Simondi “… la mia professione e la laurea che ho conseguito, mi permettono di lavorare nel campo della riabilitazione di pazienti con patologie ortopediche e post intervento e di pazienti con malattie neurologiche. Dopo la laurea ho seguito un percorso di formazione in osteopatia, che spesso integro nei miei trattamenti. Nello svolgimento della mia professione mi avvalgo anche dell'uso di macchinari come la tecar e le onde d'urto così da poter offrire un servizio completo ai miei pazienti”.

L’inaugurazione del nuovo studio fisioterapico FISIOPOINT è prevista per sabato 19 novembre, alle ore 15:00 in via Don Giovanni Bodino 10 a San Defendente di Cervasca.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 348-0553693 oppure scrivere una e-mail a simondi.luca@gmail.com

Instagram https://www.instagram.com/fisiopoint_/

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100087045693122