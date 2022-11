Confcommercio Cuneo presente a WOW, Winter Outdoor Weekend, la vetrina dello sport e della cultura outdoor

Palazzo Bertello a Borgo San Dalmazzo ospita un fine settimana interamente dedicato allo sport ed alla vita outdoor con WOW, Winter Outdoor Wekend, il salone per riscoprire il piacere di vivere le nostre montagne.

In questa importante occasione Confcommercio Cuneo è presente con le attività di assistenza a favore delle aziende del Terziario (commercio, turismo, servizi e professioni), in modo particolare per proporre il corso di formazione per gestori di rifugi alpini recentemente presentato a Torino presso la sede del Cai di Torino.

“Quella di Confcommercio Cuneo – interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Cuneo – è una partecipazione importante, in modo particolare per parlare di montagna, di terre alte e di tutto quello che è il patrimonio delle attività sportive e ricreativa outdoor, grazie alla collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo e l’Associazione Ente Fiera Fredda della Lumaca di Borgo”.

“Il corso proposto – precisa Chiapella – è organizzato da Ascomforma, Agenzia Formativa di Confcommercio Cuneo, in collaborazione con il Club Alpino Italiano, Regione Piemonte, Agrap Gestori Rifugi Piemonte, con il contributo di DMO Visit Piemonte”.

Il corso si rivolge ai gestori di rifugi alpini e nasce con l’intento di approfondire le conoscenze tecnico-operative e rinforzare la figura del rifugista, professionista di ospitalità e ristoro.