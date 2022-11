Incidente stradale a Paesana, nella serata di oggi (venerdì 18 novembre).

Coinvolta un'unica automobile che - per cause e con dinamica ancora da determinare - è finita giù da una scarpata in frazione Ghisola. Non si conosce ancora l'entità dei danni e delle ferite riportate dagli eventuali coinvolti.

Sul posto l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco di Saluzzo, Barge e Cuneo.