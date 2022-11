Nei 17 comuni di Octavia il concorso “I presepi delle Terre di Mezzo”

L’Associazione Octavia – Terre di Mezzo promuove il Concorso “I presepi delle Terre di Mezzo”.

Il contest è rivolto a tutti i cittadini, associazioni, enti pubblici e privati con sede in uno dei 17 comuni di Octavia: Cardè, Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, Faule, Manta, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Lagnasco, Polonghera, Revello, Ruffia, Torre San Giorgio, Villafalletto, Villanova Solaro e Vottignasco.



Le iscrizioni sono entro il 9 dicembre compilando il modulo sul sito di Associazione Octavia (www.associazioneoctavia.com) caricando nell’apposito modulo di iscrizione almeno una fotografia ed al massimo cinque fotografie del presepio. Per qualsiasi info aggiuntiva scrivere a concorsi@associazioneoctavia.com.



I presepi saranno valutati da una giuria dell'Associazione Octavia che individuerà i tre presepi più meritevoli e una serie di menzioni speciali. La premiazione si svolgerà a Faule il 17 dicembre alle ore 17 presso il Centro Didattico Terlab del Parco del Monviso.



«Il concorso presepi dell'Associazione Octavia si presenta sotto una nuova veste quest'anno, per uno degli eventi ormai fissi nel calendario dell'associazione. – spiega Matteo Morena, presidente dell’Associazione Octavia – Con questa iniziativa vogliamo promuovere e valorizzare le nostre tradizioni, per far sì che si possano tramandare di generazione in generazione, come un prezioso dono che dobbiamo conservare e custodire per chi verrà dopo di noi. L'allestimento del presepe è uno dei momenti che avvicinano le famiglie al Santo Natale, che raggruppa grandi e piccoli in un momento di unione e festa, col calore delle persone a noi care. L'invito che facciamo è di condividere con la nostra associazione questo momento famigliare, per promuovere e valorizzare una delle tradizioni che sono alla base delle nostre piccole ma coese comunità locali».