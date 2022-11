Spazi a misura di mamme e bambini nella rinnovata Neonatologia e Nido di Verduno

Un altro tassello del grande puzzle di Verduno è stato piazzato: al netto di alcuni ultimi aspetti che i tecnici stanno mettendo a punto in questi giorni sono infatti operativi nella loro rinnovata veste il reparto di neonatologia e il nido dell’ospedale unico di Alba e Bra.



Promossa dall’Asl Cn2 e dalla Fondazione Ospedale Alba Bra grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo (la fondazione langarola era risultata tra i vincitori di un apposito bando), l’iniziativa è stata sviluppata con l’intento di innovare i processi di gestione del percorso di nascita. In particolare sono stati realizzati spazi dedicati per i piccoli pazienti patologici, con la creazione di due posti letto isolati, è stato allestito un locale per visite in telemedicina e sono stati resi più funzionali i percorsi di dimissione dei neonati, non ottimali nell’originario progetto del nosocomio.



Grazie alla Fondazione Ospedale e alla creatività della neomamma Silvia Allocco, così come già fatto per la pediatria, la sale sono abbellite con un’opera di umanizzazione e narrazione pittorica, per rendere l’ambiente familiare e accogliente agli occhi delle mamme e dei piccoli ospiti che iniziano a percepire l’ambiente che li circonda.



«Questi sono i giorni in cui facciamo il check della struttura ma nido e reparto sono ormai operativi nella loro rinnovata veste – spiega il dottor Alessandro Vigo, primario della Pediatria -. Stiamo ultimando gli ultimi aspetti per rendere i nuovi spazi pienamente funzionante, nell’attesa di inaugurarli con una piccola cerimonia ufficiale entro la fine dell’anno. Siamo davvero soddisfatti per questo nuovo servizio che, grazie al sostegno delle due fondazioni, l’ospedale è in grado di offrire al territorio».

"Un progetto che riteniamo bello e innovativo – aggiunge il direttore della Fondazione Ospedale Luciano Scalise –, e che sicuramente verrà apprezzato dalle mamme e dalle famiglie che quotidianamente vivono questo importante spazio del nostro ospedale. Ringraziamo la Fondazione Compagnia di San Paolo per il sostegno assicurato a un’iniziativa ora in via di completamento con l’umanizzazione pittorica degli spazi da noi promossa grazie all’estro artistico di Silvia Allocco".