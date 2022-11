Un fiore rosso come l'amore e il sangue sulla panchina bianca per le vittime della strada inaugurata a Cuneo

Ieri mattina a Cuneo è stata inaugurata una Panchina Bianca nell'ambito del progetto #lastradaéditutti. Per ricordare le vittime della strada e perché possa essere spunto di riflessione e di invito ad una condotta corretta alla guida di una vettura, a piedi e in bici.

Tra le varie iniziative, anche quella lanciata da Cristiana Lo Nigro, moglie del medico veterinario Giancarlo Bertola, deceduto il 17 aprile 2021 a Carrù in un incidente stradale. In sella alla sua bici, venne investito da un furgoncino.

La donna ha invitato a lasciare sulla panchina un fiore rosso. Rosso come l'amore, che la legava al marito deceduto tragicamente. Rosso come il sangue delle tante vite spezzate sulle strade. "Il mio intento è quello di far sì che questa panchina non sia solo un oggetto, ma un invito a prestare attenzione, a riflettere, a pensare sempre che sulla strada non si è da soli e che un proprio comportamento può avere conseguenze sulla vita degli altri e delle persone che restano", spiega la Lo Nigro.

Sempre per invitare alla riflessione e alla prudenza sulle strade, nel punto dell'impatto in cui è morto il veterinario è stata apposta una targa: c'è una foto del dottor Bertola e alcune righe tratte da un libro di Robert Penn, "Ciò che conta è la bicicletta". La foto è stata messa perché ci si soffermi sul fatto che dietro ogni vita spezzata c'è una vita umana e quella della famiglia, a cui resta il dolore.

Pubblichiamo la foto del veterinario e il testo.