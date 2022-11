'Europa al bivio': a Saluzzo il punto sulla situazione internazionale con rappresentanti europei

Il convegno, che si intitola "Europa al bivio: un grande ideale, le difficili sfide del presente e le scelte strategiche per costruire l’Europa del futuro”, verrà moderato da Federico Borgna, già Sindaco del Comune di Cuneo e Presidente della Provincia di Cuneo, e vedrà intervenire numerosi rappresentanti a livello nazionale ed europeo. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni, saranno presenti il giornalista Giampiero Gramaglia, esperto in affari internazionali, direttore della scuola di giornalismo di Urbino e docente all’Università La Sapienza di Roma, Massimo Gaudina, responsabile della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea, e Franco Chittolina dell’Associazione per l’Incontro delle Culture in Europa. Interverranno poi Pina Picierno, Vice Presidente del Parlamento Europeo, Sandro Gozi, deputato del Parlamento Europeo eletto nella circoscrizione francese e l’europarlamentare Gianna Gancia. E’ stato invitato a partecipare al dibattito anche il Presidente della Regione Alberto Cirio.