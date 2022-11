A Cuneo l'incontro sui disturbi alimentari di A-FIDATI

Si terrà il 26 novembre il convegno “Abbi cura di me - l'ABC dei disturbi alimentari - breve guida per riconoscerli", iniziativa organizzata dall’Associazione A-FIDATI di Cuneo in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Disturbi Alimentari presso la Sala Falco del Centro Incontri della Provincia in corso Dante n. 41 a Cuneo.