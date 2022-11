Caraglio: apertura straordinaria di 'Texture' di Steve McCurry per la giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” di venerdì 25 novembre, la Fondazione Artea, in accordo con la Fondazione Filatoio di Caraglio e Civita Mostre e Musei, ha deciso di estendere l’orario di visita della mostra “Steve McCurry. Texture” dalle 10 alle 19 e devolvere l’intero ricavato della vendita dei biglietti all’Associazione MAI+SOLE che da 15 anni si occupa di dare ascolto, accoglienza e aiuto a donne e bambini vittime di violenza.

“ Il Filatoio, con il suo passato di fabbrica della seta, ha ospitato nei secoli centinaia di donne operaie che, per necessità, accettavano e sostenevano condizioni di lavoro molto dure – spiega Davide De Luca , direttore della Fondazione Artea – . Dalla struttura stessa a fortino, con mura e torri di controllo, ben si evince il tipo di rapporto e il clima che vigevano all’interno delle manifatture e la loro organizzazione umana e lavorativa. La storia dell’ex setificio di Caraglio parla di donne così come la mostra ‘Steve McCurry. Texture’ che oggi vive nelle sue sale ”.

“Ringrazio la Fondazione Artea per averci coinvolti in questa iniziativa che auspico possa sviluppare nelle persone una coscienza autocritica e combattere la cultura dell’indifferenza – dichiara Adonella Fiorito Presidente di MAI+SOLE – . Quest’anno, per i 15 anni dalla costituzione dell’Associazione abbiamo voluto realizzare un volume dal titolo ‘Sguardi’, senza nomi, né professioni, solo ritratti, perché tutti possiamo essere tutto. Come ha detto una nostra cara amica: uscire dalla palude si può! L’importante è non essere soli ad affrontare quanto si presenta sul cammino”.

Il libro, il cui ricavato verrà utilizzato per accompagnare le donne vittime di violenza verso una nuova vita, sarà in vendita il 25 novembre presso la biglietteria del Filatoio.