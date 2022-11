Cherasco, sale l'attesa per una notte al Museo della Magia… parte terza

Appuntamento alle…? Ore 20.30 ingresso al Museo (via Cavour, 33/35) e visita notturna guidata con il Mago Sales, Marco Aimone e il Mago Budinì che vi intratterranno con animazioni magiche prima, durante e dopo (nelle sale del Museo e nei due teatri).

Materiale richiesto: torcia elettrica; essere sconnessi; voglia di divertirsi e di aprire le finestre ai sogni. Materiale non richiesto: “musonerie” varie e cellulare.

Il costo del biglietto per l’ingresso al Museo è di 10 euro per gli adulti e 7 euro per i bambini (dai 4 ai 10 anni), prenotazione obbligatoria a info@museodellamagia.it mentre sulla pagina Facebook del Museo della Magia di Cherasco ci sono tutte le modalità di pagamento.