Cuneo, eliminato l'ex peso pubblico di san Rocco Castagnaretta

Via Franco Centro a San Rocco Castagnaretta ha cambiato radicalmente il proprio volto.

Si sono infatti conclusi i lavori per l’eliminazione del peso pubblico del quartiere, da anni non più funzionante, permettendo così la realizzazione di nuovi parcheggi, essenziali per rendere più agevole l’accesso alle scuole ed alle attività commerciali della zona.

Il Comitato di Quartiere, con il supporto dei consiglieri comunali locali Claudia Carli, Carlo Garavagno e Vincenzo Pellegrino, si è fatto portatore dell’iniziativa: l’Amministrazione Comunale ha raccolto la richiesta con uno stanziamento di 14 mila euro.

“Siamo molto contenti del risultato ottenuto di cui si era promotore il precedente comitato e la cui scelta non potevamo che condividere – commenta il neo eletto Presidente Claudio Migliore –. Ora sappiamo che ci attendono nuove sfide, prima fra tutte quella di cercare di regolare la velocità su Corso Francia. Per questo ci siamo già incontrati con il Comandante della Polizia Locale Davide Bernardi e con l’assessora Cristina Clerico al fine di individuare delle soluzioni in uno spirito di collaborazione reciproca. Stiamo lavorando anche per modificare il Regolamento dei Comitati di quartiere al fine di rendere più efficace la nostra attività a servizio dei cittadini”.