Economia circolare e transizione energetica nel mondo cooperativo

Prosegue il progetto di Confcooperative Cuneo, finanziato dalla Camera di Commercio di Cuneo, intitolato "L'economia circolare e la transizione energetica nel mondo cooperativo", realizzato con la collaborazione della E.R.I.C.A. soc. coop.

Il percorso ha lo scopo di incrementare la consapevolezza e le opportunità che il tema dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare rappresentano per il territorio e le Cooperative stesse ed è stato strutturato in due fasi: una prima parte di indagine, con la somministrazione di questionario nel corso dell’estate al fine di comprendere lo stato dell’arte in materia di sostenibilità ed economia circolare e una seconda che prevede una fase formativa, a titolo gratuito utile, potenzialmente, anche per l’offerta di nuovi servizi alle Cooperative associate.

Domani, giovedì 24 novembre dalle 17.30 alle 19, si terrà il secondo webinar nel corso del quale si parlerà di Agenda 2030, pratiche virtuose e come le cooperative possano realmente proattive rispetto agli schemi dello Sviluppo Sostenibile.

Interverranno: Jacopo Fresta (Cooperativa Erica), Elisabetta Cammarota (ASVIS), Mauro Verra (Artimestieri), Lucia Turci (Power Energia), Stefano Pesci (Terre del Barolo) e Massimiliano Taglianetti (Cooperativa Erica).

Per partecipare all’evento o essere aggiornati sugli sviluppi è possibile compilare modulo a questo link: https://forms.gle/q3FAVUjC71w69aCj9.

L’incontro sarà registrato e il video, nei giorni successivi, sarà fruibile sul sito di Confcooperative Cuneo.