Cuneo, “Libere… di vivere” docufilm sulla violenza economica di genere in visione per la cittadinanza

“Libere di… vivere” è il docufilm che verrà proiettato mercoledì 30 novembre: in mattinata alle 10 per le scuole della città e alle 18 per la cittadinanza, ad ingresso gratuito, al Cinema Monviso in via XX Settembre.

Dopo la proiezione seguirà un dibattito a cui parteciperà Elisabetta Priano della Global Thinking Foundation che promuove l’iniziativa, con Zonta club Cuneo e Telefono Donna, in occasione della Giornata del 25 novembre in collaborazione con la Rete antiviolenza e la rassegna “8 marzo è tutto l’anno”. L’ iniziativa ha il patrocinio del Comune, Assessorato alle Pari opportunità.

Nato da un’idea di Claudia Segre, (Presidente di Global Thinking Foundation), “Libere di… vivere” film selezionato a numerosi festival di cinema italiani e internazionali è il racconto coraggioso e coinvolgente, firmato dal regista Antonio Silvestre che affronta il delicato tema della violenza economica di genere e delle sue conseguenze.

Alterna testimonianze vere di donne vittime di questo tipo di abusi, alla ricostruzione cinematografica di chi li ha subiti ed ha trovato la forza di rialzarsi. La storia si snoda attorno alla vita di Stella, che dopo il matrimonio e la nascita della prima figlia, si vede costretta a lasciare il lavoro, trovandosi in una situazione di dipendenza e frustrazione con un marito che le fa pesare ogni giorno di essere l’unica fonte di sostentamento economico.

“Ma Stella saprà trovare la forza di cambiare, lanciando un messaggio di speranza e rinascita ed un insegnamento - sottolinea la presidente di Zonta Cuneo, Bianca Marchet Fenoglio, motivando la scelta del film offerto alla cittadinanza.