Pranza in un ristorante di Vicoforte, poi scappa dalla finestra senza pagare, portandosi via anche un quadro

Dopo aver consumato un pasto completo, con due bicchieri di vino, si è alzata per andare in bagno, ha preso un quadro ed è fuggita dalla finestra senza pagare il conto.

Questo quanto avvenuto, tre domeniche fa, a Vicoforte nell'apprezzato ristorante "Vino e Cucina" di Marco Cosmi e Katia Delpiano, nota artista locale.

"Siamo rimasti increduli - spiega Katia Delpiano - non era mai successa una cosa simile. La cliente ha consumato un pasto completo, poi si è allontanata, il locale era molto affollato e quando ci siamo accorti che non era tornata al tavolo, siamo andati a cercarla e abbiamo trovato la finestra del bagno spalancata, con i vasi decorativi del davanzale spostati. Mettendo poi in ordine ci siamo resi conto anche che si è portata via uno dei miei quadri che era tra quelli che esposti".

Circa 40 euro il valore del pasto che la donna non ha pagato.

"Non avremmo mai rifiutato di offrire un pasto caldo a una persona in difficoltà - aggiunge Delpiano -, ma questa vicenda è talmente assurda che abbiamo deciso di raccontarla. Ci siamo rimasti davvero male per quanto accaduto. A distanza di qualche settimana, data l'assurdità della vicenda, abbiamo deciso di prenderla con il sorriso e di non sporgere denuncia, sperando che non si verifichino più episodi simili".