Domani mattina torna a riunirsi il Consiglio Provinciale

Il Consiglio provinciale è convocato per domattina, venerdì 25 novembre, alle 11,30 nella sede di corso Nizza.

All’ordine del giorno l’approvazione dei verbali della seduta precedente e la surroga della consigliera provinciale Rosanna Martini a seguito delle dimissioni da consigliera comunale di Alba.

Avendo lasciato il municipio della capitale delle Langhe è automaticamente decaduta anche da consigliera provinciale.

Martini verrà sostituita dalla prima esclusa della stessa lista civica di centrosinistra “La Nostra Provincia”, Anna Maria Molinari, vicesindaco di Castelletto Uzzone.

Quest’ultima ha comunicato nei giorni scorsi la sua adesione ad Azione-Italia Viva.

In questo modo il gruppo “Granda in Azione”, che contava su due consiglieri (Pietro Danna e Vincenzo Pellegrino), rimpingua le proprie fila con questa new entry.

Per la Molinari si tratta di un ritorno in Consiglio Provinciale avendo già fatto parte dell’assemblea durante la presidenza di Federico Borgna.