A Boves una serata per approfondire la Legge 194

Giovedì sera 1° dicembre all’auditorium Borelli di Boves si terrà una serata di approfondimento sulla Legge 194. Un appuntamento organizzato dalla Scuola di Pace e i Cuori di Pace per discutere sul delicato tema dell’aborto dando particolare attenzione al “valore della scelta”.



Un’occasione preziosa per giovani e famiglie per riflettere su uno dei temi più sentiti e discussi di sempre.



Alla serata, che prenderà il via alle ore 20,30, interverranno Monica Canalis, consigliere regionale del Piemonte, Davide Sacchetto, avvocato e docente di discipline giuridiche ed economiche, Monica Manfredi e Mario Campanella, medici ginecologi, Paola Pepino, presidente Centro Aiuto alla Vita Cuneo e Daniela Collino, psicologa.



Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.