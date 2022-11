A Cuneo la mostra 'L'occhio surreale'

Da sabato 3 a venerdì 30 dicembre sarà possibile visitare la Mostra Fotografica “L’occhio surreale” nelle Sale Espositive di Palazzo Santa Croce. La mostra, curata da Ober Bondi e organizzata con il patrocinio del Comune di Cuneo, è il risultato di un intenso anno di Scuola di Fotografia di Progetto HAR.



Diciotto gli espositori: Alessandro Bertellini, Alice Bianchi, Monica Barbero, Claudio Blengini, Ober Bondi, Alice Faletto, Sergio Fea, Silvia Fea, Roberto Olivero, Laura Panealbo, Federica Tedone, Giorgia Mana, Giulia Galelli, Paola Garro, Samuele Salvatico, Luca Sangiovanni, Simona Marino, Ornella Poetto.



"La rassegna si propone, con la partecipazione dei bravissimi fotografi legati all'Associazione, di indagare all'interno di nuove possibili realtà e realizzare immagini inedite, distanti da ogni contesto realistico tradizionalmente inteso, dando libero sfogo alla loro creatività e fantasia, prendendo in considerazione l'esperienza storica dei Surrealisti, con le analogie e le ovvie differenze epocali, che necessitano di alcune premesse" che verranno suggerite dalle immagini e dai testi esplicativi durante il percorso della Mostra.



"Certo è che questo recente e lungo periodo attraversato della pandemia che abbiamo subìto quasi impotenti contro l'aggressore, ci ha relegati in un clima che si può definire surreale, termine pertinente (anche se scontato, abusato) che suggerisce però l'angoscia vissuta e i danni morali e materiali che ci hanno afflitti e purtroppo non ancora terminata. Ma se tra le tante pene sofferte si vuole individuare un benché minimo lato positivo, oserei dire che "questa" ci ha costretti a guardare nel profondo del nostro animo e a riconsiderare certi valori che da tempo erano latenti, se non del tutto dimenticati".