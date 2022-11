Cuneo, Mondovì e Savigliano: accesso diretto ai centri vaccinali anti Covid a dicembre

Cambia la modalità di accesso diretto alle vaccinazioni anticovid-19 per coloro che devono effettuare la 1° dose over 12, 3° dose booster, 4° dose over 60, 5° dose over 80 e 3° dose e 4° dose per le donne in gravidanza

Nel mese di dicembre, per le categorie sopra riportate, sarà possibile effettuare l’accesso diretto nei seguenti centri vaccinali:

Savigliano : Ospedale S.S. Annunziata via Ospedali n° 5 presso la sala prelievi

Lunedì 12/12 dalle 15.30 alle 16.30 (per un massimo di 20 assistiti)



Giovedì 15/12 dalle 15.30 alle 16.30 (per un massimo di 20 assistiti)



Lunedì 19/12 dalle 15.30 alle 16.30 (per un massimo di 20 assistiti)

Saluzzo : Ospedale Civile Via Spielberg n° 58 presso Sala Archivio 1° piano

Venerdì 02/12 dalle 15.30 alle 16.30 (per un massimo di 20 assistiti)



Venerdì 16/12 dalle 15.30 alle 16.30 (per un massimo di 20 assistiti)



Mercoledì 21/12 dalle 15.30 alle 16.30 (per un massimo di 20 assistiti)



Giovedì 22/12 dalle 15.30 alle 16.30 (per un massimo di 20 assistiti)

Mondovì : Ospedale Regina Montis Regalis via S. Rocchetto 9 sala prelievi

Giovedì 01/12 dalle 15.30 alle 16.30 (per un massimo di 20 assistiti)



Giovedì 15/12 dalle 15.30 alle 16.30 (per un massimo di 20 assistiti)



Giovedì 22/12 dalle 15.30 alle 16.30 (per un massimo di 20 assistiti)

Cuneo : c.so Francia 10 ex Villa c/o SISP secondo piano

sabato 17/12 orario 8.30/13.30-14.30/19.00



domenica 18/12 orario 8.30/13.30 14.30/19.00

Si ricorda inoltre che nel mese di dicembre si svolgeranno cinque open day per la somministrazione della 4 dose over 60 e 5 dose over 80 con orario 8,30-13,00 - 14,30-19,00 nelle seguenti date e sedi: