I volontari di Emergency propongono un "Giro Pizza Solidale" a Fossano

Il collettivo Emergency di Alba, in collaborazione con la pizzeria Il Nilo di Fossano organizza per giovedì 1 dicembre il "Giro Pizza Solidale".

Emergency é una delle più importanti associazioni indipendenti in Italia, fondata da Gino Strada, che dal 1994 promuove una cultura di pace e di rispetto dei diritti umani. Sul territorio italiano sono presenti più di 4000 volontari suddivisi in 175 gruppi. Il gruppo di Alba é uno dei gruppi attivi nella nostra provincia.

I volontari propongono a partire dalle 20 nella sede della pizzeria Il Nilo, in via Marconi 71 a Fossano, un menù di Giro Pizza, Birra e dolce. Per ogni commensale 7€ andranno ai progetti e agli ospedali di Emergency.