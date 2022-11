La Delegazione FAI Saluzzo presenta il suo calendario 2023

Si presenta venerdì 2 dicembre alle ore 17,30 nella sala Verdi della Scuola Apm (via dell’Annunziata) il calendario da tavolo 2023 realizzato dalla Delegazione FAI Saluzzo, con il gruppo FAI Giovani Saluzzo e il gruppo FAI Savigliano.

L’idea conduttrice si lega all'edizione del 2019. Dodici personaggi con radici locali, ambasciatori del territorio in Italia e in Europa nell’ambito della cultura, dello sport, dell'industria, della comunicazione e della moda, saranno abbinati a luoghi del “cuore" FAI, uno per ogni mese, segnalati da 12 nuovi componenti della Delegazione saluzzese. I loro volti saranno resi noti durante la presentazione ufficiale dell'iniziativa che vedrà la partecipazione dei protagonisti.

Ingresso libero.

Il calendario è stato realizzato grazie a Bucher Municipal - Giletta Spa Revello e Gi&Bi Broker Saluzzo.

Il ricavato delle offerte sarà devoluto ai progetti FAI di valorizzazione e di recupero del patrimonio culturale e ambientale italiano.

La Delegazione FAI Saluzzo ed il Gruppo Giovani FAI Saluzzo sono anche su Facebook e Instagram.

Informazioni: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it.